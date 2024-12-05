Глава РФС рассказал о планах по матчам сборной России на 2025 год

Александр Дюков, который занимает должность президента Российского футбольного союза, высказался по поводу планов по организации товарищеских матчей сборной России в следующем году.

По словам Дюкова, РФС планирует использовать все окна на матчи сборных для проведения игр национальной команды. В РФС предпочитают, чтобы сборная играла дома.

«Что касается принципов подбора соперников, то для нас важно играть дома, в России. Это необходимо для наших болельщиков. Безусловно, мы будем стремиться увеличить количество встреч с соперниками, которые занимают высокие позиции в рейтинге ФИФА», - цитирует Дюкова «РИА Новости».

Как известно, сборная России не будет участвовать в жеребьёвке отбора на чемпионат мира, поскольку санкции УЕФА и ФИФА продолжают действовать. Очевидно, в 2025 году команда Валерия Карпина будет проводить только товарищеские игры.