Россия может сыграть с европейской сборной

Сборная России из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА может проводить только товарищеские матчи. За время действия санкций команда Валерия Карпина сыграла лишь с одной европейской сборной – с Сербией. В обозримом будущем соперником российской сборной может стать Болгария. Комментарий на этот счёт дал Кирилл Котев – технический директора Федерации футбола Болгарии.

«Возможен ли матч сборных Болгарии и России в следующем году? В пятницу мы будем общаться по возможному матчей наших команд. РФС может написать нам письмо с предложением об этой игре», - цитирует Котева Sport24.

Напомним, что в ноябре сборная России в товарищеских матчах разгромила Бруней (11:0) и Сирию (4:0). В следующий раз команда Валерия Карпина должна собраться в марте.