РФС пригласит боссов УЕФА и ФИФА

Российский футбольный союз (РФС) имеет планы по приглашению руководителей УЕФА и ФИФА на матчи сборной России. Об этом рассказал Максим Митрофанов, который в РФС работает на должности генерального секретаря.

«Планируем в 2025 году пригласить на домашние матчи сборной России руководство ФИФА и УЕФА. Пока календаря матчей нет, говорить о чём-то конкретном рано», - цитирует Митрофанова «РИА Новости».

В настоящий момент РФС находится под санкциями УЕФА и ФИФА. По этой причине российские клубы и сборные не выступают в официальных международных соревнованиях. РФС контактирует с УЕФА и ФИФА, но пока сложно сказать, когда санкции могут быть сняты или хотя бы смягчены.