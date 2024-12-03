Чемпионат мира – 2034 должен пройти в январе: названы две причины

В 2034 году чемпионат мира примет Саудовская Аравия. Официальных комментариев по поводу сроков проведения турнира ФИФА ещё не давала. При этом в отчёте организации о заявке аравийцев, опубликованном на выходных, подчёркиваются два важных момента. Так, при планировании мундиаля в Саудовской Аравии нужно учитывать климатические условия и религиозные события.

Поскольку в июне-июле в Саудовской Аравии очень жарко, а на ноябрь-декабрь выпадает Рамадан, то чемпионат мира может пройти в январе. Об этом на своих страницах пишет The Times.

Напомним, что в 2022 году чемпионат мира в Катаре проводился в ноябре-декабре.