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Чемпионат мира – 2034 должен пройти в январе: названы две причины

03 Декабря 2024 • 19:40 Комментировать

В 2034 году чемпионат мира примет Саудовская Аравия. Официальных комментариев по поводу сроков проведения турнира ФИФА ещё не давала. При этом в отчёте организации о заявке аравийцев, опубликованном на выходных, подчёркиваются два важных момента. Так, при планировании мундиаля в Саудовской Аравии нужно учитывать климатические условия и религиозные события.

Поскольку в июне-июле в Саудовской Аравии очень жарко, а на ноябрь-декабрь выпадает Рамадан, то чемпионат мира может пройти в январе. Об этом на своих страницах пишет The Times.

Напомним, что в 2022 году чемпионат мира в Катаре проводился в ноябре-декабре.

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