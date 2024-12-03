Сборная России не выступит в международном турнире – РФС

В сентябре следующего года Футбольная ассоциация Центральной Азии (CAFA) будет проводить турнир с участием сборных. Появлялась информация о том, что участником турнира может стать сборная России. Комментарий на этот счёт дал Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает пост генерального секретаря.

По словам Митрофанова, информация из прессы не совсем верна – сборную России интересуют только несколько товарищеских матчей, а не участие в турнире.

«В таком классическом турнире мы участвовать не будем. Формат, в котором нужно будет играть больше двух матчей нас не интересует. Сыграем две встречи», - цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Сборная России из-за санкций сейчас не участвует в официальных международных турнирах.