Джикия: Я не готов к сборной России

Центральный защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о возможном возвращении в сборную России.

«С Георгичем в хороших отношениях, но давно не общались. Потому что прекрасно понимаю, что на сегодня я не готов. Нет повода для разговоров о возвращении в сборную», — приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Футболист отметил, что ему уже больше 30 лет, а в сборной есть критерий отбора по возрасту, но когда придет время, то он обязательно обсудит все вопросы с Карпиным.

На счету 31-летнего Джикии 44 матча за сборную России, два забитых мяча и одна результативная передача.

Напомним, с 2022 года наша национальная команда не участвует в официальных турнирах.