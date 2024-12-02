Ровно 24 года назад Россия получила чемпионат мира

Ровно 24 года назад, 2 декабря 2010 года, в Цюрихе была объявлена страна, которой предстояло принять чемпионат мира – 2018. Тот день стал памятным для футбольной России, ведь российская заявка выиграла.

Во втором туре заявка России на проведение мундиаля набрала 13 голов, обойдя Испанию-Португалию (7 голосов) и Нидерланды-Бельгию (2 голоса).

Чемпионат мира в 2018 году выиграла сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию в «Лужниках» со счётом 4:2. Сборная России на домашнем мундиале добралась до четвертьфинала, где уступила хорватам – будущим финалистам – только по пенальти.

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