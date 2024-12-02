Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Ровно 24 года назад Россия получила чемпионат мира

02 Декабря 2024 • 14:58 Комментировать

Ровно 24 года назад, 2 декабря 2010 года, в Цюрихе была объявлена страна, которой предстояло принять чемпионат мира – 2018. Тот день стал памятным для футбольной России, ведь российская заявка выиграла.

Во втором туре заявка России на проведение мундиаля набрала 13 голов, обойдя Испанию-Португалию (7 голосов) и Нидерланды-Бельгию (2 голоса).

Чемпионат мира в 2018 году выиграла сборная Франции, которая в финале обыграла Хорватию в «Лужниках» со счётом 4:2. Сборная России на домашнем мундиале добралась до четвертьфинала, где уступила хорватам – будущим финалистам – только по пенальти.

Новостная рубрика «В этот день»

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Чм-2018 В этот день ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Боссы «Реала» предали тренера, у Зидана появилось неожиданное место работы, а Неймар вернётся в топ-клуб: в главных слухах недели У Гвардиолы спросили, является ли «Ливерпуль» лучшей командой Европы «Реал» обратился к «Барселоне» Роналду сделал заявление после второго дубля подряд «Реал» обратился к Зидану за помощью Тренер «Ливерпуля» Слот ответил на слова Беллингема «Реал» и «Ливерпуль» могут совершить громкий обмен игроками Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе Появились хорошие новости по Мбаппе и Беллингему Бензема догнал Роналду по количеству голов
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков «Реал» - «Хетафе»: Реал» - «Хетафе - 2:0 Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю»
Спортивные новости
«Динамо» в овертайме дожало «Куньлунь» в матче КХЛ «Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Декабря
14:58 · Чемпионат мира 2026
Ровно 24 года назад Россия получила чемпионат мира
01 Декабря
11:19 · Россия. Премьер-лига
Тренер Бельгии Тедеско не рассматривает «Оренбург»
30 Ноября
20:19 · Чемпионат мира 2026
​Три стадиона сразятся за право принять финал чемпионата мира 2030 года 1
19:43 · Россия. Премьер-лига
Гол «Пари НН» стал для Осипенко уже четвёртым в ноябре
17:49 · Чемпионат мира 2026
В одной из слабейших сборных мира высказались о матче со сборной России
16:42 · Чемпионат мира 2026
Селюк не верит, что Буркина-Фасо запретили играть с Россией: «Матчи возможны»
14:25 · Чемпионат мира 2026
Глава РФС назвал одно условие, при котором Россию могут допустить к отбору на чемпионат мира
05:10 · Италия. Серия А
​Сербы присматривают замену для Стойковича, возможный кандидат - Сарри
29 Ноября
19:17 · Чемпионат мира 2026
Уильямс рассказал, чем Ямаль удивил его перед полуфиналом Евро-2024
19:12 · Чемпионат мира 2026
В Таджикистане высказались о возможном матче против России
17:50 · Чемпионат мира 2026
Смолов: «Матчи сборной России привлекательны для болельщиков»
28 Ноября
20:39 · Чемпионат мира 2026
В РФС ответили на вопрос о матче России против Буркина-Фасо
20:25 · Чемпионат мира 2026
Без России на чемпионате мира: ФИФА утвердила процедуру жеребьёвки отбора
18:12 · Россия. Премьер-лига
Пруцев: «Хочу выиграть чемпионат и Суперкубок страны со «Спартаком»
17:19 · Чемпионат мира 2026
ФИФА назвала сильнейшую сборную в мире
16:08 · Чемпионат мира 2026
Пруцев объяснил, в чём особенность Карпина
27 Ноября
22:04 · Чемпионат мира 2026
​Харейде покинул должность наставника исландской сборной
16:37 · Чемпионат мира 2026
Легионер «Химок» хочет играть за сборную России
14:57 · Чемпионат мира 2026
Джикия: «Уругвай — это достойный соперник для сборной России»
14:04 · Чемпионат мира 2026
Манчини хочет вернуться в сборную Италии, чтобы выиграть чемпионат мира
12:59 · Чемпионат мира 2026
Глебов ответил, нужен ли был матч с Брунеем
26 Ноября
13:14 · Россия. Премьер-лига
Карпин отреагировал на слова об унижении сборной России
13:07 · Россия. Премьер-лига
Карпин объяснил, почему матч с Брунеем лучше двусторонки
12:58 · Россия. Премьер-лига
Карпин ответил на слова Дзюбы
10:53 · Чемпионат мира 2026
Карпин заявил, что в сборной России нет постоянного капитана
Все новости