​Три стадиона сразятся за право принять финал чемпионата мира 2030 года

Как известно, мировой чемпионат 2030 года пройдет сразу в трех странах - это будут Испания, Марокко и Португалия. И уже определился круг стадионов, которые претендуют на принятие главного матча турнира, то есть финала. Это барселонский «Камп Ноу», это мадридский «Сантьяго Бернабеу», а также стадион имени короля Хасана II в Касабланке, Марокко.

Окончательное решение по поводу церемонии открытия и закрытия чемпионата будет принято на конгрессе FIFA одиннадцатого декабря.

Следующий чемпионат мира, напомним, пройдёт летом 2026 года также в трёх странах - США, Канаде и Мексике.