В одной из слабейших сборных мира высказались о матче со сборной России

В сборной Шри-Ланки вновь высказались о потенциальном матче с национальной сборной России в 2025 календарном году.

«Пока ориентируемся на мартовскую паузу следующего года. Мы находимся в переговорах, окончательное решение будет принято в начале следующего года», - заявил Sport24 Судат Сампат, департамента сборных Федерации футбола Шри-Ланки.

Напомним, что сборная Шри-Ланки – одна из слабейших команд АФК. Коллектив в рейтинге ФИФА занимает лишь 204-е место. Ниже – только сборные Гуама, Тёркса и Кайкоса, Британских Виргинских островов и Американских Виргинских островов, сборные Ангильи и Сан-Марино.

В ноябре россияне разгромили команду Брунея – 11:0. Этот коллектив занимает 194-е место рейтинга ФИФА.