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Селюк не верит, что Буркина-Фасо запретили играть с Россией: «Матчи возможны»

30 Ноября 2024 • 16:42 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, которая появлялась ранее. Сообщалось, что ФИФА запретила сборной Буркина-Фасо проводить товарищеский матч против России.

По словам Селюка, человека просто могли не так понять. Агент отметил, что ФИФА не может запрещать товарищеские матчи.

«Просто не забывайте: основной игрок сборной Буркина-Фасо имеет российское гражданство. Уверен, матчи с африканскими сборными возможны. Есть команды, которые захотят сыграть с Россией», - цитирует Селюка «РБ Спорт».

Напомним, что в ноябрьских товарищеских матчах сборная России разгромила Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Сборная России Дмитрий Селюк сборная Буркина-Фасо ещё теги
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