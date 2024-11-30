Селюк не верит, что Буркина-Фасо запретили играть с Россией: «Матчи возможны»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию, которая появлялась ранее. Сообщалось, что ФИФА запретила сборной Буркина-Фасо проводить товарищеский матч против России.

По словам Селюка, человека просто могли не так понять. Агент отметил, что ФИФА не может запрещать товарищеские матчи.

«Просто не забывайте: основной игрок сборной Буркина-Фасо имеет российское гражданство. Уверен, матчи с африканскими сборными возможны. Есть команды, которые захотят сыграть с Россией», - цитирует Селюка «РБ Спорт».

Напомним, что в ноябрьских товарищеских матчах сборная России разгромила Бруней (11:0) и Сирию (4:0).