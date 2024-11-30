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Глава РФС назвал одно условие, при котором Россию могут допустить к отбору на чемпионат мира

30 Ноября 2024 • 14:25 Комментировать

Сборная России не будет участвовать в декабрьской жеребьёвке отбора на чемпионат мира – 2026. Дело в том, что Российский футбольный союз до сих пор находятся под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. По словам главы РФС Александра Дюкова, можно будет обсуждать включение сборной России в одну из сформированных групп позже. Но для этого футбольные санкции должны быть сняты.

«Если ФИФА и УЕФА отменят запрет, то можно будет обсуждать, например, включение нашей сборной в одну из не до конца сформированных отборочных групп. Но для начала, как я сказал, УЕФА и ФИФА должны полностью снять ограничения», - цитирует Дюкова «Спорт-Экспресс».

Сборная России не проводила официальные матчи уже больше трёх лет. В нынешних реалиях команда Валерия Карпина может проводить только товарищеские игры, причём находить соперников для них не так просто.

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