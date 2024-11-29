Уильямс рассказал, чем Ямаль удивил его перед полуфиналом Евро-2024

Летом сборная Испании выиграла чемпионат Европы, обыграв в финале Англию со счётом 2:1. На стадии полуфинала «красная фурия» переиграла Францию с таким же результатом. Вингер Нико Уильямс в документальном фильме от Amazon Prime признался, что его удивило поведение Ямаля перед полуфинальной игрой Евро-2024.

«Мы собирались сыграть в полуфинале чемпионата Европы. Я был напуган до смерти, а Ямаль… спал в автобусе. Каков этот парень! Как он мог заснуть перед таким важным матчем?» - сказал Уильямс.

Напомним, что между полуфиналом и финалом чемпионата Европы Ламину Ямалю исполнилось 17 лет.