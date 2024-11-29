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В Таджикистане высказались о возможном матче против России

29 Ноября 2024 • 19:12 Комментировать

Фаридун Салиев, который занимает пост пресс-атташе в сборной Таджикистана, высказался на тему возможного матча против России. По словам Салиева, игра может состояться на турнире в Центральной Азии.

«Возможно, матч между сборными Таджикистана и России состоится уже в рамках турнира Кубка наций CAFA-2025 в сентябре следующего года», - цитирует Салиева «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что сборная России до сих пор находится под санкциями со стороны УЕФА и ФИФА. В таких условиях команда Валерия Карпина не может проводить официальные международные матчи.

Напомним, что в ноябре сборная России разгромила Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Таджикистана Фаридун Салиев ещё теги
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