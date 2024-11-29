Смолов: «Матчи сборной России привлекательны для болельщиков»

Форвард «Краснодара» и бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов высказался о посещаемости домашних матчей российской национальной команды.

«Вы видели, сколько было болельщиков в Краснодаре или в Волгограде? Это значит, матчи сборной России привлекают болельщиков. Но оценить прошедший год для сборной мне сложно, так как я в ней сейчас не играю», - делится Смолов с Metaratings.

В прошедший ноябрьский сбор россияне разгромили в Краснодаре сборную Брунея (11:0), а в Волгограде сборную Сирии (4:0). Всего в 2024 году российская национальная команда оформила пять разгромных побед.