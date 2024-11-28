В РФС ответили на вопрос о матче России против Буркина-Фасо

В Российском футбольном союзе (РФС) дали комментарий по поводу возможного товарищеского матча между национальными сборными России и Буркина-Фасо.

«У нас не было переговоров с Буркина-Фасо о проведении товарищеской игры», - ответ службы коммуникаций РФС приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее в Буркина-Фасо сообщали о запрете на проведение товарищеского матча против России.

Как известно, из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже больше трёх лет не проводит официальные матчи. Когда российский футбол сможет полноценно вернуться на международную арену, пока сказать сложно.