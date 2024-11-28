В следующем календарном году сборная России может принять участие в товарищеском турнире вместе с азиатскими командами.

По информации Sport24, турнир команд Центральной Азии пройдет с первого по девятое сентября в 2025 году. В турнире сыграют восемь сборных, среди которых шесть местных команд: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Кыргызстан, Афганистан, Туркменистан. Еще две сборные будут приглашены организаторами, среди них может оказаться и команда Валерия Карпина.

Стоит сказать, что сборной России уже предлагали принять участие в подобном турнире, однако в прошлый раз команда отказалась.