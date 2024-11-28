ФИФА назвала сильнейшую сборную в мире

На официальном сайте ФИФА в четверг был обновлён рейтинг сборных. В топ-5 этого рейтинга никаких изменений не произошло. Статус сильнейшей сборной на планете сохраняет команда Аргентины (1867,25 балла). «Альбиселесте», как известно, являются действующими чемпионами мира.

Дальше идут сборные Франции, Испании, Англии и Бразилии.

Сборная Бельгии после неудач в Лиге наций опустилась с шестой позиции на восьмую. Поднялись, соответственно, Португалия (шестое место) и Нидерланды (седьмое место).

На девятой строчке идёт Италия, а Германия замкнула десятку. Бундестим поднялась на одну позицию – в октябре она была одиннадцатой.