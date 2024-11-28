Известно место России в новом рейтинге ФИФА

В четверг на официальном сайте ФИФА был обновлён рейтинг национальных сборных. По итогам ноябрьских матчей в рейтинге произошли некоторые изменения. Впрочем, положение сборной России не изменилось – она располагается на 34-й позиции. Российская команда имеет в своём активе 1512,32 балла.

Соседями сборной России по рейтингу ФИФА являются сборные Египта (33-е место) и Польши (35-е место).

Напомним, что в ноябре сборная России провела два товарищеских матча. Команда Валерия Карпина разгромила Бруней (11:0) и Сирию (4:0). В следующий раз российская национальная команда соберётся в марте.