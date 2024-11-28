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Пруцев объяснил, в чём особенность Карпина

28 Ноября 2024 • 16:08 Комментировать

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев высказался о совместной работе с Валерием Карпиным в сборной России.

24-летний Пруцев признался, что ему комфортно работать с Карпиным, он все доступно объясняет игрокам.

«Он со всеми разговаривает плюс-минус как мы между собой. Он все-таки сам бывший футболист, поэтому понимает, как общаться с игроками. Он их чувствует», — приводит слова Пруцева Legalbet.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. В составе национальной команды Пруцев появился на поле в пяти играх, в которых отметился одним забитым мячом и оформил два ассиста.

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