ФИФА запретила Буркина-Фасо играть против сборной России

Глава отдела связи с общественностью Федерации футбола Буркина-Фасо Кадер Траоре объяснил, почему невозможен контрольный поединок со сборной России.

— Со слов генерального секретаря нашей Федерации, сейчас сложно играть матчи со сборной России. Все потому, что ФИФА за эту игру примет карательные меры в адрес ФФБ, — приводит слова Траоре Sport24.

Ранее сообщалось, что сборная России и сборная Буркина-Фасо могут провести товарищеский матч в 2025 году.

В текущем календарном году подопечные Валерия Карпина провели пять игр, в которых одержали крупные победы над Сирией (4:0), Брунеем (11:0), Вьетнамом (3:0), Беларусью (4:0) и Сербией (4:0).