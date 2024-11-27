​Харейде покинул должность наставника исландской сборной

Норвежский специалист Оге Харейде покинул должность наставника сборной Исландии, которую занимал с апреля 2023 года. 71-летний специалист руководил командой в общей сложности в девятнадцати матчах - в семи из них сборная Исландии выиграла, дважды сыграла вничью, но при этом потерпела целых десять поражений.

Ранее Харейде успел поработать в качестве наставника таких сборных, как его родная Норвегия в период с 2003 по 2008 год, а также сборная Дании в период с 2015 по 2020 год. А в своей игровой карьере он даже поиграл, как и его знаменитый соотечественник Эрлинг Холанн, за «Манчестер Сити», это было в сезоне 1981/1982.