Легионер «Химок» хочет играть за сборную России

Защитник «Химок» Ориньо высказался о возможном выступлении за сборную России. 29-летний бразилец играет за подмосковный клуб с минувшего лета.

Ориньо сообщил, что хочет продолжать играть в России, а также намерен получить российское гражданство.

— Общаюсь со своим агентом насчет этого, будет видно — возможно, скоро начнется процесс получения паспорта. Я могу и хочу играть в сборной России, — приводит слова Ориньо «РБ Спорт».

В этом сезоне бразилец провел 14 матчей во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

Ранее Ориньо заявлял, что считает себя лучшим левым защитником РПЛ. Кроме того, летом игрок говорил, что «Химки» могут оформить золотой дубль.