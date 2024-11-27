Джикия: «Уругвай — это достойный соперник для сборной России»

Центральный защитник «Химок» Георгий Джикия высказался о возможном контрольном матче между сборными России и Уругвая.

— Уругвай сейчас показывает очень хороший футбол. Я даже смотрел их несколько игр. Это достойный соперник высокого уровня, как и сборная Сербии, — цитирует Джикию «Чемпионат».

Напомним, в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей и во всех победила с крупным счетом. Стоит отметить, что подопечные Валерия Карпина ни разу не пропустили.

Ранее сообщалось, что в следующем году российская команда может встретиться с Уругваем, Эквадором, Венесуэлой и другими соперниками.