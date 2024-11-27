Манчини хочет вернуться в сборную Италии, чтобы выиграть чемпионат мира

Экс-наставник сборной Италии Роберто Манчини изъявил желание вернуться в национальную команду.

Напомним, Манчини возглавлял сборную Италии с 2018 по 2023 год, после чего работал в Саудовской Аравии.

— Мой уход из сборной стал ошибкой. Конечно, деньги повлияли на мое решение, но сейчас я бы так не поступил. У меня остались дела со сборной Италии. Я мечтаю вернуться в команду и стать чемпионом мира, — приводит слова Манчини IlGiornale.

Стоит сказать, что вместе со сборной Италии Манчини выиграл чемпионат Европы – 2020.

В настоящий момент наставником команды является экс-рулевой «Наполи» Лучано Спаллетти.