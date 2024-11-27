Глебов ответил, нужен ли был матч с Брунеем

Хавбек «Ростова» и сборной России Данил Глебов дал комментарий о целесообразности товарищеского поединка против Брунея.
«А какие у нас варианты есть? У нас есть варианты команд? Если есть возможность играть с национальными сборными, то я бы старался ею пользоваться», - передает слова полузащитника издание «Известия».
Товарищеская встреча сборных России и Брунея состоялась на стадионе в Краснодаре 15 ноября. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счетом 11:0.
Напомним, что с февраля 2022 года российская сборная отстранена от участия в международных турнирах.
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