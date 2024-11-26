Карпин заявил, что в сборной России нет постоянного капитана

Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что в национальной команде нет постоянного капитана. По его словам, сразу несколько футболистов могут претендовать на повязку.

«У нас большая группа опытных футболистов - Головин, Баринов, Миранчуки, Кузяев... Каждый из них может выйти с повязкой», - приводятся слова специалиста на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что сборная России с февраля 2022 года отстранена от участия в международных турнирах решением УЕФА и ФИФА. В связи с этим подопечные Карпина проводят исключительно товарищеские игры. В последнем спарринге национальная команда разгромно одолела Сирию со счетом 4:0.