Карпин назвал главное разочарование года для сборной России

Наставник национальной сборной России Валерий Карпин в разговоре с представителями СМИ назвал главное разочарование 2024 года.

«Главное разочарование-2024 - как для тренера сборной? Отмененные в последний момент матчи. Сыграть с Таиландом помешал тайфун, с Парагваем - трагедия в «Крокусе», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в уходящем году сборная России одержала пять побед в пяти товарищеских встречах. В последнем спарринге подопечным Карпина противостояла национальная команда Сирии. Российская сборная отпраздновала уверенную победу со счетом 4:0.