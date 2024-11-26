Карпин назвал лучший матч России в 2024 году

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин назвал лучшие поединки национальной команды в 2024-м году.

В беседе с журналистами «Спорт-Экспресса» специалист выделил разгромные победы над сборными Сербии и Беларуси. Напомним, что с февраля 2022 года Россия отстранена от участия в международных турнирах совместным решением ФИФА и УЕФА.

Последний контрольный поединок подопечные Карпина провели против национальной команды Сирии на стадионе в Волгограде. Российская сборная отпраздновала крупную победу со счетом 4:0.