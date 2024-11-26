Карпин назвал худший матч сборной России в 2024 году

«Хоть во Вьетнаме и победили 3:0, качество футбола было ниже ожидаемого. Но ребят я бы строго не судил. В Ханое духота и влажность, на бровке стоять неприятно. А уж бегать…» - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».