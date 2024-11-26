Карпин назвал худший матч сборной России в 2024 году

Рулевой сборной России Валерий Карпин в разговоре с представителями СМИ выбрал худший матч национальной команды в уходящем году.
«Хоть во Вьетнаме и победили 3:0, качество футбола было ниже ожидаемого. Но ребят я бы строго не судил. В Ханое духота и влажность, на бровке стоять неприятно. А уж бегать…» - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в ноябре сборная России провела две товарищеские встречи. В первом спарринге подопечные Карпина разгромили национальную команду Брунея со счетом 11:0, а затем отпраздновали крупную победу над Сирией – 4:0.
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