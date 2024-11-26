Почему фанаты Англии ополчились против Тухеля, и что будет дальше

С начала 2025 года главным тренером сборной Англии будет Томас Тухель. На родине футбола решение Футбольной ассоциации назначить немецкого специалиста было воспринято в штыки. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию и объясняет, почему мнение англичан о Тухеле может кардинально измениться.

От Саутгейта к Тухелю

«Футбол возвращается домой», - скандировали английские фанаты этим летом перед финалом чемпионата Европы. Мечта снова не осуществилась – в финале сборная Англии проиграла Испании. Для «трёх львов» это был второй проигранный финал континентального футбольного форума подряд. Англичане являются родоначальниками футбола, местная Премьер-лига считается лучшей лигой в мире (ФНЛ выносим за скобки), но Англия ещё никогда не выигрывала Евро. Удивительно, правда?

Вскоре после Евро Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии. Специалист отработал с командой восемь лет. За этот период «три льва» добились прогресса и стали регулярно доходить до решающих стадий крупных турниров. Но уход Саутгейта сюрпризом не стал, ведь сборную Англии нещадно критиковали во время чемпионата Европы. Да, команда добралась до финала, но по ходу турнира качество футбола было плохим, а местами ужасным. Сочетания «финал» и «ужасный футбол» странно видеть в одном предложении, но факт остаётся фактом. В большинстве матчей на Евро английская сборная была настолько беззубой, что никто не удивился бы гораздо более раннему вылету команды. Взять хотя бы групповую стадию – Сербии, Дании и Словении Англия забила всего лишь два гола в трёх матчах.

Сборная Англии в финальном поединке достойно боролась против Испании и вполне могла стать чемпионом Европы. Но при этом по итогам турнира сложилось твёрдое ощущение того, что «трём львам» нужна свежая струя.

После отставки Саутгейта сборную Англии на временной основе принял Ли Карсли, который ранее работал с молодёжкой. Дальше Футбольная ассоциация начала искать постоянного тренера. В октябре было официально объявлено – с начала 2025 года рулевым «трёх львов» будет Томас Тухель. Англичане были возмущены.

«Тёмный день для Англии»

После назначения Томаса Тухеля в британском футбольном обществе было много недовольства. Эксперты, болельщики и даже бывшие футболисты были в недоумении из-за такого выбора Футбольной ассоциации. Дело не в самом Тухеле, а в том, что выбор был сделан в пользу иностранца. Англичане считали, что шанс должен был получить кто-то из местных специалистов.

«Тухель – очень хороший тренер, но я удивлён. То, что Футбольная ассоциация построила за последние 10-15 лет, является отличной платформой для молодых тренеров, поэтому я удивлён, что они выбрали не кого-то их своих специалистов», - говорил Уэйн Руни.

«Думаю, мы наносим вред сами себе. На мой взгляд, были проигнорированы выдающиеся кандидаты из Англии», - делился мнением Гари Невилл.

«Тёмный день для Англии», - с таким заголовком в день назначения Тухеля вышел выпуск Daily Mail.

Конечно, были и позитивные мнения насчёт кандидатуры Тухеля, но они растворялись в значительной массе негатива. На фоне этого негатива немецкий тренер начал свою первую пресс-конференции с извинений. Тухель с долей иронии извинился за то, что он не является англичанином.

«Извините, что у меня немецкий паспорт. Возможно, фанаты ощущали мою страсть к Премьер-лиге и к стране – мне нравилось жить и работать в Англии. Надеюсь, я смогу убедить их и показать, насколько я горд получить должность тренера сборной Англии», - говорил Тухель.

А был ли выбор?

Справедливо задавать вопрос о том, был ли выбор у Футбольной ассоциации на внутреннем тренерском рынке. Если говорить об англичанах, то громче всех звучали фамилии Эдди Хау, Грэма Поттера и Ли Карсли. При всём уважении, никого из них нельзя назвать тренером из категории «топ», хотя каждый может похвастаться определёнными достижениями. Достижениями, но не большими трофеями.

Эдди Хау проделывает хорошую работу в «Ньюкасле», а до этого отлично показывал себя в «Борнмуте», с которым проделал путь от четвёртого по рангу дивизиона до Премьер-лиги. В какой-то момент Хау наверняка получит возможность в статусном клубе. Для сборной Англии Эдди мог бы быть интересным вариантом. Но реально ли было забрать специалиста у «Ньюкасла», особенно посреди сезона? Скорее нет, чем да.

«Я никогда не общался с Футбольной ассоциацией по поводу работы в сборной Англии. Я на 100% сосредоточен на «Ньюкасле», - говорил Хау осенью.

Грэмом Поттером восхищались ещё во времена его работы с «Эстерсундом», о чём мы как-то рассказывали в отдельной статье. Дальше был успешный период в «Брайтоне», после него Поттер заслужил шанс в большом клубе – осенью 2022 года он возглавил «Челси». С большим вызовом Грэм не справился. С «пенсионерами» специалист не поработал даже до конца того сезона. Можно спорить о том, кто был (и остаётся?) виноват в проблемах «Челси» – тренер или бардак с составом, который устроили новые владельцы. Но факт остаётся фактом – период в Лондоне негативно сказался на репутации Поттера на рынке тренеров. Как следствие, его кандидатура в сборную Англии не была очевидной.

Что касается Ли Карсли, то тут оценивать сложно. Он имеет богатый опыт работы с молодёжью, и, возможно, заслужил шанс попробовать себя во главе первой сборной. Но нельзя сказать, что Англия с Карсли осенью в Лиге наций была очень хороша. Да и история с отказом петь гимн во время матча против Ирландии явно не пошла на пользу Ли.

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Появлялись слухи и о других кандидатах вроде Фрэнка Лэмпарда, но это было совсем уж несерьёзно. Действительно хорошего, топового варианта на внутреннем рынке у Футбольной ассоциации не было.

Критикуя Тухеля, англичане продемонстрировали своё высокомерие. В реальности английская футбольная школа на сегодняшний день далека от топ-статуса. В последний раз чемпионат Англии английский тренер выигрывал в 1992 году. В последний раз кубок европейских чемпионов английский тренер выигрывал в 1984 году. Во всех топ-клубах АПЛ сейчас работают иностранные тренеры. О чём тут ещё говорить?

От ненависти до любви

Тухеля в сборной Англии встретили с негативом. Наверняка в марте мы увидим продолжение этой истории – возможно, немецкого тренера будут освистывать или придумают о нём какую-то оскорбительную песню. Одну из таких песен, затрагивающую англо-немецкие отношения и Вторую мировую войну, уже слышали после осеннего матча Лиги наций около «Уэмбли».

По ходу работы со сборной Англии Тухель вполне может изменить мнение англичан о себе. В футболе всё решают результаты, а Томас способен добиваться больших успехов. Тухель известен тем, что является так называемым кубковым тренером. Немец отлично умеет готовить команды к матчам плей-офф, что он доказывал в «ПСЖ» и «Челси» – в 2020 и 2021 годах он выводил эти команды в финал Лиги чемпионов. Решающий поединок за трофей с «Челси» Тухель выиграл, хотя безоговорочным фаворитом тогда был «Манчестер Сити».

В сборной Англии Тухелю придётся работать в условиях ограниченного времени. Если не брать крупные турниры, то национальные команды собираются пять раз в год на срок в 10 дней. В таких условиях Тухель может преуспеть, ведь он хорошо показывал себя на коротких дистанциях. Потенциальной проблемой может стать характер Тухеля, хотя, опять же, при таких ограниченных сроках работы с командой никаких проблем быть не должно.

Тухель уже пересекался с некоторыми игроками сборной Англии, в частности с Гарри Кейном. В недавнем интервью капитан «трёх львов» нахваливал немецкого специалиста.

«Я работал с ним и знаю, насколько он хорош. Будь то видео или речь, Тухель – хороший мотиватор. И он известен как один из лучших тактиков. Для него это будет интересный опыт, ведь он будет проводить с нами только десятидневные сборы», - рассказывал Кейн.

В то же время Кейн предупреждал футболистов сборной Англии по поводу характера Тухеля.

«Тухель не будет уходить от конфронтации, если это будет необходимо. Он довольно прямолинеен в своих беседах, и, возможно, были игроки, которым это не нравилось или которые с ним не соглашались. Возможно, в марте появятся ещё игроки, которые будут не согласны с некоторыми вещами. Время покажет, но я с нетерпением жду воссоединения с ним», - говорил капитан сборной.

Тухель подписал контракт всего лишь на полтора года. Для футбольного мира это короткий отрезок времени. Ясно, что лакмусовой бумажкой для немца будет чемпионат мира 2026 года. Если сборная Англии покажет хороший результат, то фанаты могут полюбить немца. А если нет… Тогда, возможно, Футбольная ассоциация уже доверится кому-то из выпускников своей тренерской школы. Футбол покажет.

Александр Тихий