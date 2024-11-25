Якубко назвал условие недопуска России к Евро-2028

Бывший футболист национальной команды Словакии Мартин Якубко в беседе с представителями СМИ прокомментировал недопуск сборной России к чемпионату мира – 2026.
«Неправильно наказывать спортсменов за то, в чем они не виноваты. Я был бы рад, если бы Россия играла. Если политическая ситуация не успокоится, то Россию не допустят и к Евро-2028», - передает слова Мартина «Спорт-Экспресс».
Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров решением ФИФА и УЕФА. Национальная команда может проводить только товарищеские игры. В последнем спарринге подопечные Валерия Карпина разгромили Сирию со счетом 4:0.
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