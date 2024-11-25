Якубко - о победе России 11:0: «Это издевательство над людьми»

Бывший футболист сборной Словакии Мартин Якубко в разговоре с представителями СМИ дал комментарий насчет недавнего товарищеского матча сборных России и Брунея.
«Не знаю, есть ли смысл для сборной России в таких матчах. Можно было просто взять 11 человек с улицы. Это издевательство над людьми, которые не могли выйти со своей половины поля», - приводит слова Якубко «Спорт-Экспресс».
Напомним, что поединок сборных России и Брунея состоялся 15 ноября на стадионе в Краснодаре. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали разгромную победу со счетом 11:0. Это рекордная победа в истории российской национальной команды.
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