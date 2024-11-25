Черчесов высказался о возможном матче против России

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос, не хотел ли бы он провести товарищеский матч против России.

«От моих хотелок ничего не зависит. Мои хотелки должны быть с реалиями нашей команды: выгодно это нам или не выгодно», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов отметил, что в товарищеских матчах нужно стараться играть против команд, которые по стилю похожи на будущих соперников в официальных матчах. В целом, по словам Черчесова, он хотел бы встретиться с российской сборной.

Напомним, что Станислав Черчесов тренировал сборную России в 2016-2021 годах.