Карпин — о возможной игре с Исландией: «Нам все матчи интересны!»

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о возможном товарищеском матче со сборной Исландии.

Ранее бывший игрок «Ростова» Рагнар Сигурдссон заявил, что Россия и Исландия могли бы показать хороший футбол.

— Был бы интересен матч между сборными России и Исландии? Нам все матчи интересны! — приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Напомним, в ноябре сборная России провела два товарищеских матча — против Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

Следующая пауза на международные игры запланирована на март 2025 года.

Стоит сказать, что сборная России не участвует в официальных турнирах с 2022 года.