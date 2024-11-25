Экс-тренер «Спартака» поругался со звездой сборной Бельгии и провалился в Лиге наций: Тедеско скоро попросят на выход

В феврале 2023 года молодой итальянский тренер Доменико Тедеско довольно-таки неожиданно стал новым главным тренером сборной Бельгии, которая пестрит звёздными футболистами. Однако справиться с возложенными на него надеждами не смог, команда провалила Евро-2024 и Лигу наций. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается выяснить причины случившегося.

Результаты в Лиге наций

Команда Доменико Тедеско полностью провалила турнир, но всё же смогла избежать прямого вылета в дивизион B. По итогам шести туров Бельгия финишировала на третьей позиции, набрав всего четыре очка. Бельгийцы потерпели четыре поражения, дважды уступив Франции (0:2, 1:2), а также проиграв по разу Италии (0:1) и Израилю (0:1).

В марте 2025 года сборной Бельгии предстоит встретиться с командой Украины за право остаться в элитном дивизионе на следующий розыгрыш Лиги наций.

Конфликт с Тибо Куртуа

Летом 2023 года звёздный голкипер «Реала» покинул расположение сборной Бельгии, поругавшись с Тедеско. Всё дело в капитанской повязке, которую Эден Азар оставил после своего ухода из национальной команды. Новым капитаном стал Кевин де Брёйне, однако тот травмировался в финале Лиги чемпионов и не смог помочь сборной в оставшихся матчах сезона. Вот здесь и началась настоящая рубка за повязку.

Сам Тедеско доступно всё объяснил: «Мы совместно с командой решили, что Ромелу Лукаку будет капитаном в матче против Австрии, а Куртуа — в следующей игре с Эстонией. После последнего матча Куртуа сказал мне, что уезжает, так как обижен на меня. Это меня удивило и повергло в шок».

Как известно, перед стартом сезона-2023/24 Куртуа порвал крестообразные связки колена. Тедеско рассказывал, что перед травмой предлагал Тибо встретиться и всё обсудить. Позже тренер снова пытался связаться с вратарём, отправлял ему сообщения и желал скорейшего выздоровления. Однако ответа от игрока не последовало. В декабре со стороны Тедеско была предпринята последняя попытка наладить отношения с Куртуа, но по итогу голкипер не поехал на Евро и по сей день не вызывается в сборную.

Отсутствие опыта в сборной

Неизвестно, повлиял ли конфликт Тедеско с Куртуа на результаты Бельгии, но вот отсутствие опыта работы тренера в национальной команде точно не пошло на пользу сборной. Стоит сказать, что у 39-летнего специалиста в принципе не очень много тренерского опыта, однако это не помешало ему добиться определённых успехов на клубном уровне. Сначала Тедеско сенсационно ворвался в «Эрцгебирге», вытащив команду с подвала второй Бундеслиги, а после возглавил «Шальке». Вместе с клубом он взял серебро чемпионата Германии и пробился в Лигу чемпионов, но после взлёта последовал провал и отставка. В «Спартаке» Тедеско снова завоевал серебро, а после по собственному желанию ушёл из клуба с гордо поднятой головой. Позже был «РБ Лейпциг», которому Тедеско подарил первый в истории трофей, выиграв Кубок Германии. Но и там второй сезон оказался провальным с последующим увольнением.

Будущее Тедеско

Пока неизвестно, оставят ли Тедеско у руля сборной Бельгии, но в СМИ уже пошли слухи о возможном увольнении. Стоит признать, что у итальянца никогда не было длительного простоя, отсюда можно сделать вывод о наличии сильного агента. Вероятно, после отставки из сборной Тедеско не потратит много времени на поиски нового клуба, тем более не за горами новогодние каникулы и трансферное окно. Во время паузы многие команды постараются изменить ситуацию в лучшую сторону, поэтому молодой амбиционный специалист вряд ли останется без работы.

Дмитрий Миляев