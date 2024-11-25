Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
15000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
3000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10500 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
2000 ₽ Получить
Реклама, bettry.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
1000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
2024 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Экс-тренер «Спартака» поругался со звездой сборной Бельгии и провалился в Лиге наций: Тедеско скоро попросят на выход

25 Ноября 2024 • 18:05 Комментировать

В феврале 2023 года молодой итальянский тренер Доменико Тедеско довольно-таки неожиданно стал новым главным тренером сборной Бельгии, которая пестрит звёздными футболистами. Однако справиться с возложенными на него надеждами не смог, команда провалила Евро-2024 и Лигу наций. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается выяснить причины случившегося.

Результаты в Лиге наций

Команда Доменико Тедеско полностью провалила турнир, но всё же смогла избежать прямого вылета в дивизион B. По итогам шести туров Бельгия финишировала на третьей позиции, набрав всего четыре очка. Бельгийцы потерпели четыре поражения, дважды уступив Франции (0:2, 1:2), а также проиграв по разу Италии (0:1) и Израилю (0:1).

В марте 2025 года сборной Бельгии предстоит встретиться с командой Украины за право остаться в элитном дивизионе на следующий розыгрыш Лиги наций.

Конфликт с Тибо Куртуа

Летом 2023 года звёздный голкипер «Реала» покинул расположение сборной Бельгии, поругавшись с Тедеско. Всё дело в капитанской повязке, которую Эден Азар оставил после своего ухода из национальной команды. Новым капитаном стал Кевин де Брёйне, однако тот травмировался в финале Лиги чемпионов и не смог помочь сборной в оставшихся матчах сезона. Вот здесь и началась настоящая рубка за повязку.

Сам Тедеско доступно всё объяснил: «Мы совместно с командой решили, что Ромелу Лукаку будет капитаном в матче против Австрии, а Куртуа — в следующей игре с Эстонией. После последнего матча Куртуа сказал мне, что уезжает, так как обижен на меня. Это меня удивило и повергло в шок».

Как известно, перед стартом сезона-2023/24 Куртуа порвал крестообразные связки колена. Тедеско рассказывал, что перед травмой предлагал Тибо встретиться и всё обсудить. Позже тренер снова пытался связаться с вратарём, отправлял ему сообщения и желал скорейшего выздоровления. Однако ответа от игрока не последовало. В декабре со стороны Тедеско была предпринята последняя попытка наладить отношения с Куртуа, но по итогу голкипер не поехал на Евро и по сей день не вызывается в сборную.

Отсутствие опыта в сборной

Неизвестно, повлиял ли конфликт Тедеско с Куртуа на результаты Бельгии, но вот отсутствие опыта работы тренера в национальной команде точно не пошло на пользу сборной. Стоит сказать, что у 39-летнего специалиста в принципе не очень много тренерского опыта, однако это не помешало ему добиться определённых успехов на клубном уровне. Сначала Тедеско сенсационно ворвался в «Эрцгебирге», вытащив команду с подвала второй Бундеслиги, а после возглавил «Шальке». Вместе с клубом он взял серебро чемпионата Германии и пробился в Лигу чемпионов, но после взлёта последовал провал и отставка. В «Спартаке» Тедеско снова завоевал серебро, а после по собственному желанию ушёл из клуба с гордо поднятой головой. Позже был «РБ Лейпциг», которому Тедеско подарил первый в истории трофей, выиграв Кубок Германии. Но и там второй сезон оказался провальным с последующим увольнением.

Будущее Тедеско

Пока неизвестно, оставят ли Тедеско у руля сборной Бельгии, но в СМИ уже пошли слухи о возможном увольнении. Стоит признать, что у итальянца никогда не было длительного простоя, отсюда можно сделать вывод о наличии сильного агента. Вероятно, после отставки из сборной Тедеско не потратит много времени на поиски нового клуба, тем более не за горами новогодние каникулы и трансферное окно. Во время паузы многие команды постараются изменить ситуацию в лучшую сторону, поэтому молодой амбиционный специалист вряд ли останется без работы.

Дмитрий Миляев


👍 0
👎 0
💯 1
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии ЧМ-2026 Доменико Тедеско ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
15000 ₽ Получить
Реклама, fon.bet
100000 ₽ Получить
Реклама, betcity.ru
3000 ₽ Получить
Реклама, winline.ru
10500 ₽ Получить
Реклама, olimp.bet
2000 ₽ Получить
Реклама, bettry.ru
15000 ₽ Получить
Реклама, melbet.ru
25000 ₽ Получить
Реклама, zenit.win
1000 ₽ Получить
Реклама, BetBoom.ru
2024 ₽ Получить
Реклама, pari.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели «Спартак» потерял важного игрока перед матчем с «Краснодаром» Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» «Реал» нашёл нападающего, который может заменить Мбаппе или Винисиуса «Манчестер Сити» может подписать супербомбардира в пару к Холанну «Быки» больше не первые: три игрока, из-за которых «Краснодар» потерял очки в Подмосковье Фанаты из Англии стали обращаться к Путину после его заявления Радимов прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Локомотивом» «Реал» нашёл полузащитника на замену Модричу - названо имя
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира «Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Ноября
18:11 · Чемпионат мира 2026
Черчесов высказался о возможном матче против России
16:46 · Чемпионат мира 2026
Карпин — о возможной игре с Исландией: «Нам все матчи интересны!»
11:05 · Чемпионат мира 2026
Черников: «Хочу сыграть против Аргентины и Месси»
24 Ноября
18:31 · Чемпионат мира 2026
Карсли будет готов сменить Тухеля в сборной Англии
23 Ноября
17:26 · Чемпионат мира 2026
В сборной Мали допустили игру против России
15:52 · Чемпионат мира 2026
Гаджиев порассуждал, с кем из Африки может сыграть сборная России
15:05 · Чемпионат мира 2026
Кафанов выделил пятёрку основных вратарей сборной России 1
14:29 · Чемпионат мира 2026
Сборная России обратилась к Писареву
10:24 · Чемпионат мира 2026
Колыванов подвёл итоги 2024 года для сборной России
01:01 · Чемпионат мира 2026
Филимонов: Россия должна играть даже против таких команд, как Бруней
00:23 · Чемпионат мира 2026
Блаттер – о ФИФА: «Я создал монстра» 1
22 Ноября
21:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Дугласа Сантоса оценил возможный вызов игрока в сборную России эксклюзив
19:46 · Чемпионат мира 2026
Байдачный – о сборной Сирии: «Не забывайте, у них в стране была война»
18:48 · США. МЛС
Алексей Миранчук: «Если жив и здоров, с удовольствием приезжаю в сборную»
16:33 · Чемпионат мира 2026
Пиво или кока-кола: Карпин ответил, что лучше пить футболистам 1
13:08 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Мы не обыграем Бруней: ни я, ни Мостовой»
21 Ноября
22:48 · Чемпионат мира 2026
Александру Мостовому трудно поставить себя на место российских сборников
21:14 · Чемпионат мира 2026
Фетисов: «Никаких предпосылок к возвращению сборной России к официальным матчам нет»
21:04 · Чемпионат мира 2026
Фильцов: «РФС делал всё возможное, чтобы про сборную не забывали»
20:53 · Чемпионат мира 2026
Жирков — о Капелло в сборной России: «От работы с ним осталось двоякое впечатление»
20:07 · Чемпионат мира 2026
Сборная Италии хочет заполучить игрока из Франции
19:55 · Чемпионат мира 2026
Шалимова удивляют разговоры о шансах России сыграть на чемпионате мира – 2026
19:48 · Чемпионат мира 2026
Сёмин оценил выступления сборной России 1
19:43 · Чемпионат мира 2026
«Настоящий тест»: Сёмин высказался о возможном матче России против Уругвая
19:28 · Чемпионат мира 2026
Круговой подвёл итог года для сборной России
Все новости