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Чемпионат мира 2026

Кто выиграл бы чемпионат мира – 2026 прямо сейчас

25 Ноября 2024 • 15:46 Комментировать

Сборная России, как и ожидалось, пропустит чемпионат мира – 2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто был бы главным фаворитом турнира, если он проходил прямо сейчас.

Испания

Сборная Испании — действующий чемпион Европы. На сегодняшний день это без сомнений сильнейшая сборная мира. Подопечные Луиса де ла Фуэнте не проигрывали уже 16 матчей подряд, одержав 14 побед, 6 из которых — крупные. На этом длительном отрезке не проиграть испанцам смогли только бразильцы (3:3) и сербы (0:0). Если не брать в расчёт небольшое повреждение, то сейчас 17-летний Ламин Ямаль находится в прекрасной форме, что подтверждает его высокая результативность. Ямаль стал одним из ключевых игроков Испании на Евро-2024, а теперь готов дотащить свою сборную и до финала главного футбольного турнира планеты.

Аргентина

Сборная Аргентины в настоящий момент является единственным конкурентом Испании. Команда Лионеля Скалони выиграла три последних международных турнира, в которых участвовала — два Кубка Америки и чемпионат мира – 2022 в Катаре. В 37 лет главная звезда команды Лионель Месси продолжает оставаться на высоте, несмотря на уровень сопротивления в МЛС. По Лео видно, что он до сих пор мотивирован и голоден до футбола, хотя уже давно выиграл все возможные награды. В свои года Месси всё ещё способен в одиночку привести команду к трофею, что он уже неоднократно демонстрировал.

Германия

Подопечные Юлиана Нагельсманна показали классную игру на домашнем чемпионате Европы, но немцам просто не повезло со жребием. Остановить ту Испанию было просто невозможно, но на следующем турнире сборная Германии точно захочет реабилитироваться перед своими поклонниками и добраться до самых высоких стадий, а такие молодые звёздочки, как Мусиала и Вирц, помогут команде добиться поставленных целей.

Другие претенденты

По традиции к числу фаворитов мы относим Францию, Англию, Португалию, Италию и Бразилию. Однако сейчас все эти команды переживают не самый лучший этап в своей истории, поэтому всерьёз рассчитывать на победу здесь могут только англичане. Вскоре команду примет Томас Тухель, и если он не будет мешать играть своим звёздам, как это делал Гарет Саутгейт, то шансы на их победу сильно возрастут.

Тёмные лошадки

Никогда нельзя исключать сенсацию, как это случалось уже неоднократно в истории футбола. Конечно, в последнее время сюрпризов в плане побед на турнирах практически нет, хотя в отдельно взятых матчах в группах и плей-офф их предостаточно. Последняя большая сенсация произошла в далёком 2002 году, когда Евро взяла сборная Греции.

Сейчас греков снова можно причислить к «тёмным лошадкам». Команда очень уверенно прошла Лигу наций, одолев в одном из матчей сборную Англии, причём на выезде. В своей группе греки набрали 15 очков, уступив первое место англичанам только по дополнительным показателям.

Кроме того, в группу к сенсациям можно отнести Австрию. Пусть команда Ральфа Рангника не так уверенно выступила в Лиге наций, но современный футбол австрийцев весьма подкупает. Сейчас Австрия относится к тем командам, где тренер пытается поставить клубный футбол. Это очень тяжёлая задача, но она может дать свои плоды в нужное время.

Сюда же приплюсуем сборную Нидерландов. Это та самая команда, которая никогда не выигрывала чемпионат мира, но всегда находится где-то рядом. Нидерланды редко относят к числу фаворитов крупных турниров, но и средней сборной её тоже назвать нельзя. Она застряла где-то между и периодически громко о себе заявляет. Возможно, чемпионат мира – 2026 станет тем турниром, который покорится этой сборной.

Дмитрий Миляев

Какая сборная сильнейшая в данный момент?
Аргентина Испания Германия Другая (ответ в комментарии)
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