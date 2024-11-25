Черников: «Хочу сыграть против Аргентины и Месси»

Хавбек «Краснодара» и сборной России Александр Черников поведал о том, против какой национальной команды хотел бы попробовать свои силы.

«Можно перечислить все топовые сборные. В данный момент особенно с Аргентиной. Конечно, из-за Месси в первую очередь. Плюс там много футболистов, которые мне симпатичны», - передает слова игрока «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В ноябре подопечные Валерия Карпина провели две товарищеские встречи. Россияне разгромили Бруней со счетом 11:0 и Сирию – 4:0.