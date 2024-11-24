Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Карсли будет готов сменить Тухеля в сборной Англии

24 Ноября 2024 • 18:31 Комментировать

Ли Карсли после ухода Гарета Саутгейта был временным тренером сборной Англии. С начала 2025 года «трёх львов» возглавит Томас Тухель, а Карсли вернётся к работе с молодёжной сборной Англии.

В прессе появляются слухи о том, что Карсли интересен некоторым клубам. Впрочем, как сообщает на своих страницах The Sun, специалист не планирует переходить на клубный уровень. По данным источника, Ли комфортно чувствует себя в международном футболе. Специалист будет и дальше получать опыт – он надеется возглавить сборную Англии позже. Возможно, после чемпионата мира – 2026, если Тухель уйдёт.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Томас Тухель Ли Карсли ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду вернётся в Европу, Черчесов нашёл новую работу, а Россия сможет сыграть на Евро – в главных слухах недели Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая Родри назвал единственного игрока, который может приблизиться к Роналду и Месси Доннарумма может уйти из «ПСЖ» в суперклуб Названы соперники Испании и Германии: итоги жеребьёвки плей-офф Лиги наций УЕФА Назван футболист, который может перейти в «Спартак» при уходе Хлусевича Бубнов назвал точный счёт дерби «Спартак» - «Локомотив» Из-за кого «Манчестер Сити» попал на знатную порку от «Тоттенхэма» Левандовски высказался о Месси и Роналду
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая «Барселона» в большинстве упустила перевес в два гола над «Сельтой» Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Покер Угальде позволил «Спартаку» разгромить «Локомотив» в московском дерби Гвардиола продлил контракт – и проиграл 5-й раз подряд: «Манчестер Сити» жёстко бит «Тоттенхэмом» на «Этихаде» Карпин назвал суперклуб, который готов тренировать Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая
Спортивные новости
«Адмирал» одержал волевую победу над «Амуром» в матче КХЛ Макс Ферстаппен стал четырёхкратным чемпионом «Формулы-1» Расселл выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен стал чемпионом мира «Локомотив» без шансов проиграл «Торпедо» в КХЛ Корешков: Ян победил без вопросов Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Ноября
18:31 · Чемпионат мира 2026
Карсли будет готов сменить Тухеля в сборной Англии
23 Ноября
17:26 · Чемпионат мира 2026
В сборной Мали допустили игру против России
15:52 · Чемпионат мира 2026
Гаджиев порассуждал, с кем из Африки может сыграть сборная России
15:05 · Чемпионат мира 2026
Кафанов выделил пятёрку основных вратарей сборной России 1
14:29 · Чемпионат мира 2026
Сборная России обратилась к Писареву
10:24 · Чемпионат мира 2026
Колыванов подвёл итоги 2024 года для сборной России
01:01 · Чемпионат мира 2026
Филимонов: Россия должна играть даже против таких команд, как Бруней
00:23 · Чемпионат мира 2026
Блаттер – о ФИФА: «Я создал монстра»
22 Ноября
21:13 · Россия. Премьер-лига
Агент Дугласа Сантоса оценил возможный вызов игрока в сборную России эксклюзив
19:46 · Чемпионат мира 2026
Байдачный – о сборной Сирии: «Не забывайте, у них в стране была война»
18:48 · США. МЛС
Алексей Миранчук: «Если жив и здоров, с удовольствием приезжаю в сборную»
16:33 · Чемпионат мира 2026
Пиво или кока-кола: Карпин ответил, что лучше пить футболистам 1
13:08 · Чемпионат мира 2026
Карпин: «Мы не обыграем Бруней: ни я, ни Мостовой»
21 Ноября
22:48 · Чемпионат мира 2026
Александру Мостовому трудно поставить себя на место российских сборников
21:14 · Чемпионат мира 2026
Фетисов: «Никаких предпосылок к возвращению сборной России к официальным матчам нет»
21:04 · Чемпионат мира 2026
Фильцов: «РФС делал всё возможное, чтобы про сборную не забывали»
20:53 · Чемпионат мира 2026
Жирков — о Капелло в сборной России: «От работы с ним осталось двоякое впечатление»
20:07 · Чемпионат мира 2026
Сборная Италии хочет заполучить игрока из Франции
19:55 · Чемпионат мира 2026
Шалимова удивляют разговоры о шансах России сыграть на чемпионате мира – 2026
19:48 · Чемпионат мира 2026
Сёмин оценил выступления сборной России 1
19:43 · Чемпионат мира 2026
«Настоящий тест»: Сёмин высказался о возможном матче России против Уругвая
19:28 · Чемпионат мира 2026
Круговой подвёл итог года для сборной России
18:14 · Англия. Премьер-лига
17 лет назад сборная Англии проиграла хорватам и не вышла на Евро-2008
12:41 · Чемпионат мира 2026
Горшков рассказал о впечатлениях от матчей сборной России
12:36 · Чемпионат мира 2026
Овчинников: «Карпин не хочет видеть Дзюбу, значит, Кержаков ему занёс»
Все новости