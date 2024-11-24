Карсли будет готов сменить Тухеля в сборной Англии

Ли Карсли после ухода Гарета Саутгейта был временным тренером сборной Англии. С начала 2025 года «трёх львов» возглавит Томас Тухель, а Карсли вернётся к работе с молодёжной сборной Англии.

В прессе появляются слухи о том, что Карсли интересен некоторым клубам. Впрочем, как сообщает на своих страницах The Sun, специалист не планирует переходить на клубный уровень. По данным источника, Ли комфортно чувствует себя в международном футболе. Специалист будет и дальше получать опыт – он надеется возглавить сборную Англии позже. Возможно, после чемпионата мира – 2026, если Тухель уйдёт.