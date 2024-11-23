В сборной Мали допустили игру против России

Усман Гвиндо, который в Федерации футбола Мали занимает пост технического директора, дал комментарий по поводу возможного проведения товарищеского матча против России. Гвиндо допустил, что такая игра может состояться в 2025 году.

«Сейчас мы думаем насчёт окон ФИФА в отношении отборочных матчей чемпионата мира и о том, с какой командой сыграть товарищеский матч в следующем году. Не исключено, что в 2025 мы сможем сыграть со сборной России», - цитирует Гвиндо Sport24.

Как известно, из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России уже несколько лет может проводить только товарищеские матчи. Когда санкции могут быть сняты или хотя бы смягчены, пока сказать сложно.

Сборная России в следующий раз соберётся в марте. Имена соперников РФС объявит позже.