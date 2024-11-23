Гаджиев порассуждал, с кем из Африки может сыграть сборная России

Гаджи Гаджиев, который является президентом «Динамо» из Махачкалы, высказался о возможном товарищеском матче сборной России против команды из Африки.

«Это может быть Кот-д'Ивуар, Гана, Египет, Камерун и другие. Можно верить этой информации, что мы сыграем с какой-то африканской сборной. К тому же их страны не находятся под таким влиянием европейских», - цитирует Гаджиева Legalbet.

Напомним, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России может проводить только товарищеские матчи. С момента последней официальной игры российской национальной команды прошло чуть больше трёх лет.

В ноябре сборная России проводила товарищеские матчи против Брунея и Сирии и выиграла их со счетами 11:0 и 4:0 соответственно.