Кафанов выделил пятёрку основных вратарей сборной России

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об основной обойме голкиперов национальной команды.

Кафанов подметил, что у любого вратаря есть шансы попасть в сборную России, но сейчас уже есть список из главных претендентов на вызов.

«В этом сезоне сложилась основная обойма вратарей сборной – Матвей Сафонов, Илья Лантратов, Андрей Лунёв, Женя Латышонок и Саша Максименко», — цитирует Кафанова «РБ Спорт».

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча на своей территории, разгромив Бруней (11:0) и Сирию (4:0). В этих встречах были задействованы сразу три вратаря – Лантратов, Агкацев и Максименко. Первые двое провели по 45 минут в игре с Брунеем, а Максименко отыграл полный матч с Сирией.