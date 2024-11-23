Сборная России обратилась к Писареву

Пресс-служба сборной России поздравила с днем рождения члена тренерского штаба национальной команды Николая Писарева.
«С днем рождения, Николай Писарев. Тренеру сборной России исполняется 56 лет. Поздравляем Николая Николаевича и желаем ему здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе!» - говорится в публикации в социальных сетях сборной.
Напомним, что Писарев пополнил тренерский штаб национальной команды в 2021 году.
В ноябре национальная команда провела две товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромные победы над Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).
Бан пользователя