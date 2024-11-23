Колыванов подвёл итоги 2024 года для сборной России

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов в разговоре с представителями СМИ поделился мнением о выступлении сборной России в 2024 году.

«Сами понимаете, что соперники, мягко говоря, были не самыми серьезными. Но в любом случае молодцы! Выиграли. Ни одного мяча не пропустили. Я поздравляю нашу сборную!» - передает слова эксперта «Спорт день за днём».

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах решением ФИФА и УЕФА. В ноябре подопечные Валерия Карпина одержали две разгромные победы. Сначала сборная России разбила Бруней со счетом 11:0, а затем переиграла Сирию – 4:0.