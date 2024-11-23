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Филимонов: Россия должна играть даже против таких команд, как Бруней

23 Ноября 2024 • 01:01 Комментировать

Бывший футболист сборной России Александр Филимонов высказался о товарищеских матчах национальной команды. Как известно, в этом месяце российская сборная разгромила Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

«Сборная должна играть любые матчи, даже с такими соперниками. Здесь вопрос не в уровне соперников, а в уровне нашей команды, наших футболистов. Они должны понимать, что мы готовимся не к матчам с этими командами, а к матчам на другом уровне», - цитирует Филимонова «Спорт-Экспресс».

Филимонов отметил, что игрокам российской сборной важно даже в таких матчах показывать максимальный уровень и не допускать расхлябанности.

Как известно, из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА сборная России сейчас может проводить только товарищеские матчи. Когда санкции могут быть сняты или хотя бы смягчены, пока сказать сложно. В следующий раз российская сборная должна собраться в марте.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Филимонов
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