Блаттер – о ФИФА: «Я создал монстра»

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер высказался о работе организации.

«Я создал монстра. ФИФА была бедной, когда я начал там работать директором программ развития в 1975 году. Такие спонсоры, как Adidas, ничего не платили – они просто давали мячи и футболки. Первое денежное спонсорство было с Coca-Cola в 1976 году. Затем было общественное телевидение, которое внезапно разрешило рекламу. Футбол стал суперпродуктом для телевидения, супершоу, которое можно было продать за большие деньги. Первым чемпионатом мира, который действительно принёс большие деньги, был чемпионат мира – 2010. Когда Инфантино стал президентом в 2016 году, он попал в готовое гнездо. Теперь он подпитывает его всё больше и больше.

Мы наблюдаем распродажу футбола. Раньше был турнир для чемпионов, турнир для обладателей кубков и турнир для городов – Кубок ярмарок. А сегодня в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций по 36 команд. Есть ещё Лига наций. На чемпионате мира выступят 48 команд – почти четверть членов ФИФА. Плюс клубный чемпионат мира с 32 командами. Все аплодируют, потому что это большие деньги. Но перенасыщенность приводит к снижению интереса к футболу. Я сам это замечаю. Куда ты катишься, футбол?» - слова Блаттера приводит Watson.