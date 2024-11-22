Россию не допустят до жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2026: есть ли ещё шансы попасть на чемпионат мира

В футболе есть негласное правило: мяч круглый, поле зеленое, а политика должна оставаться за пределами стадиона. Но реальность, как всегда, вносит свои коррективы в идеальные формулы.

По данным «Матч ТВ», сборная России по футболу не будет допущена до участия в жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, однако сохраняется минимальный шанс на допуск сборной России к отбору в европейской зоне.

Сборная России, показывающая феноменальные результаты пусть и не с самыми сильными соперниками в товарищеских матчах (26:0 в пяти последних играх!), оказалась в футбольном чистилище. Без права на искупление. Без четких критериев возвращения. И что самое парадоксальное — без прецедентов в истории мирового футбола.

Парадокс двойных стандартов

Представьте себе ситуацию: вы приходите в ресторан, где вам отказывают в обслуживании не потому, что вы нарушили правила заведения, а потому что другие посетители «могут быть против вашего присутствия». Абсурд? В футболе это стало реальностью.

УЕФА и ФИФА, словно умелые фокусники, достают из рукава все новые и новые причины: то «вопросы безопасности», то «технические сложности», то загадочное «до особого распоряжения». При этом само «особое распоряжение» становится похожим на горизонт — вроде бы виден, но чем ближе подходишь, тем дальше он отступает.

Цифры, которые говорят сами за себя

Давайте посмотрим на сухую статистику:

— 14 матчей без поражений

— 6 побед подряд

— 34 забитых мяча

— 0 пропущенных

Это не просто числа. Это история команды, которая продолжает работать и развиваться вопреки всем обстоятельствам. Команды, которой отказывают в праве даже участвовать в жеребьевке турнира, который начнется только через полтора года.

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Технические возможности vs политическая воля

«Техническая возможность существует», — говорят чиновники РФС. И они правы. Но здесь мы сталкиваемся с главным парадоксом современного спорта: техническая возможность есть, а политической воли нет.

Что дальше? РФС продолжает вести переговоры, сборная продолжает играть товарищеские матчи, а болельщики продолжают ждать. И в этой ситуации есть что-то символичное: российский футбол, как феникс, либо возродится из этого кризиса еще сильнее, либо... Впрочем, о втором варианте думать не хочется.

Может быть, именно сейчас, когда мировой футбол как никогда нуждается в объединении, а не разделении, стоит вспомнить, что футбол — это язык, на котором говорит весь мир. Вот только, похоже, некоторые предпочитают этот диалог вести избирательно.

А пока остается только наблюдать, как спортивная дипломатия пытается найти баланс между «невозможно» и «необходимо». И надеяться, что здравый смысл все-таки возьмет верх над политической конъюнктурой.

В конце концов, футбол всегда был больше, чем просто игра. Но, возможно, никогда еще он не был настолько меньше, чем политика.

Арташес ВАГАНЯНЦ