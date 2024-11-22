Байдачный – о сборной Сирии: «Не забывайте, у них в стране была война»

Некогда тренер молодёжной сборной Сирии Анатолий Байдачный оценил недавний матч сборных России и сборных Сирии. Команды сошлись друг с другом на газоне «Волгоград Арены», россияне оформили разгром – 4:0.

«Сложно сказать, как за 30 лет изменился сирийский футбол. Не забывайте, в стране у них война была. Сборная Сирии избрала странный путь. Стали привлекать в сборную иностранных игроков, в том числе южноамериканцев. Раньше такого не было, играли своими. Их право, но против сборной России, организованной и молодой команды они сыграли достойно», - говорит Байдачный для Metaratings.

Напомним, что сборная России победила в каждом из пяти матчей в 2024 году, притом с разгромным счётом. В соперниках были сборные Сербии, Беларуси, Вьетнама, Брунея и, соответственно, Сирии.