Пиво или кока-кола: Карпин ответил, что лучше пить футболистам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, что лучше пить футболистам для восстановления водного баланса организма после матчей.

«Если выбирать между колой и пивом, то пиво лучше. Это хотя бы не химия. Но вопрос в объёме: две кружки по пол-литра – ничего страшного. Как и от одной бутылки колы ничего страшного не произойдёт», - цитирует Карпина «РБ Спорт».

В то же время Карпин отметил, что лучше всего пить и не пиво, и не кока-колу, а простую воду.

Напомним, что в ноябре сборная России провела два домашних товарищеских матча. Команда Валерия Карпина разгромила Бруней (11:0) и Сирию (4:0). В следующий раз национальная команда соберётся в марте.