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Карпин: «Мы не обыграем Бруней: ни я, ни Мостовой»

22 Ноября 2024 • 13:08 Комментировать

Рулевой национальной команды России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова эксперта Александра Мостового о недавнем товарищеском матче против сборной Брунея.

«Не согласен! Мы не обыграем Бруней. Ни я, ни Мостовой. Он даже в матче ветеранов не играет. Утрировать можно, но это всё не так», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Брунея состоялась в Краснодаре 15 ноября. Подопечные Карпина разгромно победили соперника со счетом 11:0. Это рекордная победа российской сборной в истории. Еще в одном ноябрьском спарринге Россия одолела Сирию – 4:0.

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