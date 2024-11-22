Карпин: «Мы не обыграем Бруней: ни я, ни Мостовой»

Рулевой национальной команды России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова эксперта Александра Мостового о недавнем товарищеском матче против сборной Брунея.
«Не согласен! Мы не обыграем Бруней. Ни я, ни Мостовой. Он даже в матче ветеранов не играет. Утрировать можно, но это всё не так», - передает слова специалиста «РБ Спорт».
Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Брунея состоялась в Краснодаре 15 ноября. Подопечные Карпина разгромно победили соперника со счетом 11:0. Это рекордная победа российской сборной в истории. Еще в одном ноябрьском спарринге Россия одолела Сирию – 4:0.
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