Назван главный фаворит ЧМ-2026: Аргентина с Месси на втором месте, Англия - четвёртая

Портал Goal.com оценил шансы национальных команд победить на чемпионате мира 2026 года. Главным фаворитом престижного турнира является сборная Испании. На втором месте в рейтинге находится национальная команда Аргентины, а топ-3 замыкает Германия.

В десятку фаворитов также попали: Англия, Франция, Португалия, Италия, Нидерланды, Колумбия и Бразилия.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финальном поединке мундиаля-2022 подопечные Лионеля Скалони одержали победу над Францией в серии послематчевых пенальти. Что касается Испании, то «красная фурия» является чемпионом Европы.